По-другому не понимают: Кравчук хочет давления на РФ для прогресса в переговорах

Фото: Леонид Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук намерен предложить России отложить дорожные карты и сосредоточиться на выполнении уже согласованный решений в рамках нормандского формата. В случае отказа российской стороны, он предлагает перейти к более решительным мерам давления для прогресса в переговорах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе".

"Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя", - заявил Кравчук.

Один из шагов давления является наложение новых санкций на Россию, в виде отключения от международной платежной системы SWIFT.

"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем в нем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что в случае отсутствия прогресса на переговорах ТКГ предложит новые шаги, однако не откажется от минских соглашений.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что не знает, когда власти смогут перейти к плану "Б" по Донбассу. По его мнению, это будет зависеть от успехов нынешнего трека.