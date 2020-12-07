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Украина предложит новые шаги, если не будет прогресса по Донбассу, - Кравчук

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 20:33
Украина предложит новые шаги, если не будет прогресса по Донбассу, - Кравчук
Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае отсутствия прогресса на переговорах ТКГ предложит новые шаги. При этом он добавил, что Украина ни в коем случае не откажется от минских соглашений.

Об этом Кравчук заявил в комментарии "ТАСС".

По его словам, все действия Украины будут базироваться на договоренностях "нормандской четверки".

Он также добавил, что в 2021 году украинская сторона предложит конкретные действия по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, законы о выборах, амнистии и самоуправлении.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что СНБО Украины может утвердить план "Б" по Донбассу в начале 2021 года.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что не знает, когда власти смогут перейти к плану "Б" по Донбассу. По его мнению, это будет зависеть от успехов нынешнего трека.

До этого советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ключевой идеей плана "Б" является введение миротворцев.

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