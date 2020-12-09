По-іншому не розуміють: Кравчук хоче тиску на РФ для прогресу в переговорах

Фото: Леонід Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук має намір запропонувати Росії відкласти дорожні карти і зосередитися на виконанні вже узгоджених рішень в рамках нормандського формату. У разі відмови російської сторони, він пропонує перейти до більш рішучих заходів тиску для прогресу в переговорах.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі".

"Тиск на Росію повинен бути, вона іншого не розуміє, вона ніколи не вважала політико-дипломатичний переговорний процес можливим для себе", - заявив Кравчук.

Одним з кроків тиску є накладення нових санкцій на Росію, у вигляді відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Ми офіційно повинні сказати: ми зробили все, вичерпали всі можливості і бачимо глухий кут. Але це не означає, що ми вже завтра припинимо мінський формат. Ми і далі будемо працювати, докладати всіх зусиль, але коли побачимо, що ми вже пішли на останні кроки, тоді буде "план Б", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявив, що у разі відсутності прогресу на переговорах ТКГ запропонує нові кроки, однак не відмовиться від мінських угод.

Крім того, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не знає, коли влада зможе перейти до плану "Б" по Донбасу. На його думку, це буде залежати від успіхів нинішнього треку.