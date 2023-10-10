UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В PMI розповіли, які мають плани на виробництво компанії в Харкові

Фото: Philip Morris (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Розвиток категорії новітніх тютюнових виробів може відкрити можливості для залучення інвестицій та переобладнання виробництва тютюнового концерну Philip Morris International (PMI) в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Через складну ситуацію в регіоні зараз неможливо робити якісь плани щодо відновлення виробництва під Харковом, тому наш пріоритет зараз - відкриття нової фабрики. Разом з тим, ми керуємось довгостроковою стратегією РМІ - це розвиток категорії новітніх тютюнових виробів та, відповідно, їх виробництво. І це якраз може відкрити нові можливості для залучення великих інвестицій та переобладнання нашого харківського виробництва", - заявив він.

Але для цього, за його словами, мають бути сприятливі умови - фіскальна та регуляторна політика, підтримка інновацій з боку держави.

"На сьогодні ці умови набагато гірші, ніж у сусідніх країнах ЄС, проте ми сподіваємось, що ситуація буде змінюватись", - додав Барабаш.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Philip Morris харков