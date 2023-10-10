В PMI рассказали, какие планы на производство компании в Харькове

Развитие категории новых табачных изделий может открыть возможности для привлечения инвестиций и переоборудования производства табачного концерна Philip Morris International (PMI) в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Филипп Моррис Украина" Максима Барабаша в интервью Интерфакс-Украина.

"Из-за сложной ситуации в регионе сейчас невозможно делать какие-либо планы по возобновлению производства под Харьковом, поэтому наш приоритет сейчас - открытие новой фабрики. Вместе с тем, мы руководствуемся долгосрочной стратегией РМИ - это развитие категории новейших табачных изделий и, соответственно, их производство. И это как раз может открыть новые возможности для привлечения больших инвестиций и переоборудования нашего харьковского производства", - заявил он.

Но для этого, по его словам, должны быть благоприятные условия – фискальная и регуляторная политика, поддержка инноваций со стороны государства.

"На сегодня эти условия гораздо хуже, чем в соседних странах ЕС, однако мы надеемся, что ситуация будет меняться", - добавил Барабаш.