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В PMI розповіли, які мають плани на виробництво компанії в Харкові

Вівторок 10 жовтня 2023 10:19
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В PMI розповіли, які мають плани на виробництво компанії в Харкові Фото: Philip Morris (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Розвиток категорії новітніх тютюнових виробів може відкрити можливості для залучення інвестицій та переобладнання виробництва тютюнового концерну Philip Morris International (PMI) в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Через складну ситуацію в регіоні зараз неможливо робити якісь плани щодо відновлення виробництва під Харковом, тому наш пріоритет зараз - відкриття нової фабрики. Разом з тим, ми керуємось довгостроковою стратегією РМІ - це розвиток категорії новітніх тютюнових виробів та, відповідно, їх виробництво. І це якраз може відкрити нові можливості для залучення великих інвестицій та переобладнання нашого харківського виробництва", - заявив він.

Але для цього, за його словами, мають бути сприятливі умови - фіскальна та регуляторна політика, підтримка інновацій з боку держави.

"На сьогодні ці умови набагато гірші, ніж у сусідніх країнах ЄС, проте ми сподіваємось, що ситуація буде змінюватись", - додав Барабаш.

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Philip Morris харков
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