"Плюси" розбавлять дощ та поривчастий вітер. Прогноз погоди на сьогодні

"В Україні 15 лютого очікується свіжа, але не надто холодна погода з денною температурою повітря +2...+7 градусів, на півдні +6...+11 градусів", - розповіла вона.

Опади: дощі, пориви вітру та мокрий сніг

Дощі, переважно невеликі, пройдуть у центральних областях, подекуди на півночі та півдні.

"При зниженні температури повітря ввечері можливий мокрий сніг. У західних областях та в східній частині України опадів не передбачається", - додала Діденко.

Вітер переважно східного напрямку, у східних областях та на півдні можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

Погода у Києві

У Києві 15 лютого місцями незначні опади, вдень +2...+4 градуси.

Надалі, як констатувала синоптик, погода відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло.

Рекорди погоди

13 лютого в Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5 градусів тепла.

Крім того, 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1 градусів рекордне значення 1936 року і склала 4,6 градусів тепла. При цьому, 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.