Плюс ще один кратер. В NASA показали результати "роботи" російської "Луна-25"

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало місце падіння російської станції "Луна-25". На Місяці з'явився ще один невеличкий кратер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Як пише управління, космічний апарат NASA LRO, сфотографував новий кратер на поверхні Місяця, який, ймовірно, є результатом падіння російської станції "Луна-25".

Фото: в NASA показали результати "роботи" російської "Луна-25" (nasa.gov)

Зазначається, що останній знімок було зроблено ще в червні 2022 року. Тоді ж кратера на фотографії не було, однак він з'явився недалеко від передбачуваної точки падіння "Луна-25" протягом наступного року.

Додається, що кратер близько 10 м у діаметрі з'явився на внутрішньому краю кратера Pontecoulant G, що розташований за 400 км від передбачуваного місця посадки станції.

Російська спроба висадитись на Місяць

Нещодавно перша в історії російська місія на Місяць з тріском провалилася.

Місячна місія стартувала 11 серпня. Посадка "Луни-25" на Південний полюс супутника Землі мала відбутися вже 21 серпня, втім 20 серпня в "Роскосмосі" повідомили, що міжпланетна автоматична станція "Луна-25" розбилася, зіткнувшись із місячною поверхнею.