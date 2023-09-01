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Плюс еще один кратер. В NASA показали результаты "работы" российской "Луна-25"

Пятница 01 сентября 2023 11:46
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Плюс еще один кратер. В NASA показали результаты "работы" российской "Луна-25" Фото: в NASA показали результаты "работы" российского "Луна-25" (Роскосмос)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало место падения российской станции "Луна-25". На Луне появился еще один небольшой кратер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Как пишет управление, космический аппарат NASA LRO сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является результатом падения российской станции "Луна-25".

Плюс еще один кратер. В NASA показали результаты &quot;работы&quot; российской &quot;Луна-25&quot;

Фото: в NASA показали результаты "работы" российского "Луна-25" (nasa.gov)

Отмечается, что последний снимок был сделан еще в июне 2022 года. Тогда же кратера на фотографии не было, однако он появился недалеко от предполагаемой точки падения "Луна-25" в течение следующего года.

Добавляется, что кратер около 10 м в диаметре появился на внутреннем краю кратера Pontecoulant G, который расположен в 400 км от предполагаемого места посадки станции.

Российская попытка высадиться на Луну

Недавно первая в истории российская миссия на Луну с треском провалилась.

Лунная миссия стартовала 11 августа. Посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли должна была состояться уже 21 августа, однако 20 августа в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная автоматическая станция "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.

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NASA Российская Федерация
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