Плюс 15% до ціни. Як нова ідея Кабміну може "обвалити" авторинок в Україні

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"Старі" податки на нові авто, та що може змінитись

Станом на сьогодні з кожного проданого в Україні нового авто до бюджету надходить 10% від його митної вартості у вигляді мита, 20% ПДВ (вираховується від суми митної вартості та мита). А ще 5-відсоткове відрахування від ціни машини в автосалоні йде у пенсійний фонд. Для розуміння, в першому півріччі в Україні щомісяця в середньому реалізовувалось 6400 нових автомобілів, при цьому середня митна вартість кожного становила 20 тисяч євро. Таким чином загальна сума податків від продажів нових авто щомісяця становить близько 49,9 млн євро.

В коментарі для РБК-Україна бренд-директор Volvo в Україні Артем Ткаченко спрогнозував, що в ідеальному варіанті при додаванні до вже існуючих податків 15-відсоткового військового збору щомісяця до бюджету може надходити близько 76 млн євро.

"Вважаю, що після прийняття закону про військовий збір в розмірі 15% від вартості нових авто реєстрації скоротяться щонайменше на 35%. Адже мало хто захоче платити додатково 200 тисяч грн за реєстрацію. У такому випадку в найкращому випадку запровадження військового збору втрачає економічний сенс, адже загальна сума зібраних державою податків залишиться на рівні, який був до його введення. В найгіршому випадку – загальна сума зібраних податків при імпорті авто навіть впаде", - зазначив Артем Ткаченко.

А в українському офісі концерну Stellantis в той же час зазначають, що поки законопроект не ухвалено, в короткостроковому ефекті ринок побачить певне зростання продажів через ажіотаж, який був створений цим законопроектом.

Хто заплатить за новий податок

Ключові гравці ринку сходяться на думці, що 15-відсотковий податок неминуче призведе до збільшення вартості авто для кінцевого покупця. Більшість з потенційних клієнтів переорієнтуються на ринок вживаних авто, які вже мають українські номерні знаки. Тож при їх повторній реєстрації новий податок платити не доведеться.

"У разі ухвалення законопроекту ми побачимо падіння ринку, як через втрату інтересу приватних осіб, так і через відкладення оновлення парків юридичними особами. Падіння ринку може бути доволі суттєвим – до 30%. Окрім того, збільшення фінальної ціни нових автомобілів підвищить вартість вживаних машин, перша реєстрація яких давно відбулася. Також через скорочення ринку в перспективі дилерам та імпортерам буде важче утримати штат співробітників. Програми підтримки військових, державних і комунальних служб також можуть бути скорочені або повністю скасовані", - зазначають у Stellantis Україна.

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Також у представництві європейського концерну прогнозують, що додаткове податкове навантаження в повному розмірі ляже на всіх громадян України, незалежно від того, мають вони автомобіль чи ні. Адже бізнес, який не може функціонувати без транспорту, включить військовий збір у ціну товару та перекладе це на плечі покупців. Окрім того, про будь-яку локалізацію автомобільного виробництва на існуючих українських автомобілебудівних та складальних заводах можна буде забути на роки.

В АВТ "Баварія", яка є імпортером BMW, Mini та низки інших європейських брендів, також упевнені, що запровадження такого високого тимчасового податку суттєво зменшить попит на нові авто.

"Ми очікуємо, що дана дія настільки зменшить попит на нові автомобілі, що врешті-решт закон може створити менші податкові надходження. Тому що очікуване продовження скорочення продажів вплине як на пропорційне зменшення реєстраційного податку, так і імпортних та митних зборів, а також ПДВ", - підкреслив СЕО АВТ "Баварія" Ерік Бернінг у коментарі для РБК-Україна.

Бренд-директор Porsche в Україні Ігор Ткаченко у коментарі для видання також підкреслив, що продажі нових машин неминуче впадуть.

На думку бренд-директора Volvo в Україні Артема Ткаченка, було б значно ефективніше підвищити ставки ПДВ.

"Які пропозиції? Якщо уряд шукає рішення щодо наповнення бюджету, а не займається популізмом на кшталт "нехай платять багаті", то підвищення ставки ПДВ з 20% до 22-23% або введення диференційованої ставки на різні групи є єдиним варіантом, який дійсно може забезпечити наповнення бюджету. Так, це спричинить додатковий інфляційний тиск, але принаймні мінімізує ризики повернення частини економіки в тінь", - підкреслив він.

Що чекає на ринок авто з пробігом

Потенційно новий законопроект повинен однаково збільшити вартість авто при першій реєстрації на 15%, незалежно від того, мова про нове авто, чи про машину з пробігом. Але у тексті законопроекту є певна юридична колізія.

У документі вказано, що вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, або ж інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації.

Справа в тому, що імпортери нових авто завжди визначають митну вартість на основі документів з заводу-виробника, яку зменшити неможливо. А якщо розмитнення та першу реєстрацію проходить машина з пробігом, то підставою для визначення її вартості може стати договір купівлі-продажу, чи експертна оцінка з вказаною сумою, що значно менша за реальну. Саме тому нова ініціатива уряду може не лише не знизити попит на вживані авто з Європи та США, але й дещо його простимулювати.

Голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко навів приклад однієї з можливих "схем".

"Наприклад, купується в Євросоюзі 15-річна машина митною вартістю 200 доларів. Українець її ввозить, розмитнює за 4-5 тисячі доларів і продає по договору за 201 долар. Бюджет в результаті отримає лише 30 доларів замість кількох сотень. Тому чим старше авто з меншою митною вартістю, тим воно буде більш конкурентоспроможним", - підкреслив Назаренко.

Фото: Getty Images

Експерти автомобільного ринку сходяться на думці, що авто з пробігом за ціною від 10 до 30-40 тисяч доларів, які вже зареєстровані в Україні, також підростуть в ціні приблизно на 7-10%. Хоча при їх реєстрації додаткових платежів не з'явиться, але попит на них дещо збільшиться через стрімке подорожчання нових конкурентів у ціновому сегменті.

Представники компаній-імпортерів побоюються, що з часом повернуться "сірі" схеми ухилення від сплати податків шляхом заниження реальної вартості авто, або давно забуті схеми з дорученнями, та інші.

Аргумент міністра

У інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко зазначає, що збільшення податків і введення військового збору – це в першу чергу питання безпеки держави.

"Наскільки зараз це (автомобілі – ред.) нагальна потреба? У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримайте ще й Збройні сили. По-перше, купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ", - підкреслив Марченко.

Він додав, що отримує багато критики на адресу міністерства від автомобільних дилерів, які вважають, що запровадження військового збору на купівлю авто призведе до тінізації ринку. "Частково це можливо. Але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком", - підсумував міністр фінансів.

Замість висновку

Новий законопроект, що запроваджує військовий збір при першій реєстрації авто, поки що лише поданий до Верховної Ради і з часом може "обрости" правками та дещо трансформуватись. Враховуючи необхідний час на розгляд та вступ в дію, він запрацює, ймовірно, не раніше вересня. До цього можна очікувати певне пожвавлення на автомобільному ринку за рахунок тих, хто збирався купувати авто, але ще вагався.

Коли можна буде робити певні висновки про наслідки нової ініціативи урядовців? Вона точно знайде своє відображення у статистиці продажів нових машин за серпень-вересень. І сподіваємось, що різкого "обвалу" між сусідніми місяцями не станеться.