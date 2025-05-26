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Пляжний сезон ще не почався, а оренда в Одесі вже б’є рекорди: які ціни на житло

Скільки зараз коштує оренда житла в Одесі (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Одеса залишається одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку влітку. Хоч пляжний сезон ще не розпочався, ціни на оренду житла у місті вже підскочили.

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштує житло в Одесі перед стартом пляжного сезону.

Скільки коштує подобова оренда

Міська влада поки не оголосила старту пляжного сезону, втім чиновники заявляють, що цьогоріч буде більше доступних локацій, а вимоги відпочинку на них відповідатимуть воєнним викликам. 

Вже зараз на платформах з оголошеннями багато пропозицій подобової оренди в Одесі. Ціни стартують від 600 гривень за однокімнатну квартиру і доходять до 1300 гривень, за даними OLX. Чим ближче до моря, тим вища вартість житла. В елітній Аркадії однокімнатні квартири в середньому здають від 800-1300 гривень, двокімнатні - 1500-2000 гривень за добу.

Часто в оголошеннях вказують не лише відстань до моря, а й наявність укриття у будинку.

Ціни на подобову оренду житла в Одесі (скриншот)

Ціни у хостелах стартують від 400 гривень за ліжко-місце у спільному номері, при цьому відстань до моря складає більш як 5 км, за даними Booking.ua. У хостелах ближче центру вартість стартує від 500 гривень за добу з особи у багатомісному номері.

При цьому в Одесі є попит і на елітні готелі. 98% п'яти- і чотиризіркових готелів уже забронювали на початок літа. Середня ціна за номер там стартує від 5 тисяч гривень.

Ціни на проживання у хостелі (скриншот)

Які ціни на довготривалу оренду житла в Одесі

Традиційно житло в Одесі має великий попит під час туристичного сезону, втім ціни на квартири почали рости ще у січні цього року, за даними ЛУН. Це може свідчити про те, що ринок нерухомості у місті адаптується до воєнних умов.

Скільки коштує оренда:

  • однокімнатні квартири - 11 тисяч гривень на місяць, це на 29% дорожче, ніж було пів року тому;
  • двокімнатні - 16 700 гривень, ціна підскочила на 47%;
  • трикімнатні - 31 300 гривень, вартість зросла на 71%.

Найдорожчі квартири у Приморському та Київському районах, найдешевші - у Хаджибейському та Пересипському. 

В середньому одесити витрачають 43% зарплати на оренду житла.

Ціни на житло в Одесі (скриншот)

Читайте також про те, як змінився попит на нерухомість в Україні весною 2025 року і що чекати від ринку цього літа.

Раніше ми писали про те, де зараз вищі ціни на житло - в Ужгороді чи у Львові.

Під час підготовки матеріалу використали: дані ЛУН, Booking.ua та Olx.

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