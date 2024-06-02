Пляжний сезон 2024: який штраф можна вхопити за купання у забороненому місці

Скільки доведеться заплатити за купання у недозволеному місці

"Законодавством не передбачено прямої відповідальності для громадян за купання у заборонених місцях. Однак у судовій практиці є випадки притягнення до адміністративної відповідальності осіб за правопорушення, які опосередковано стосуються купання у заборонених місцях", - говорить Тетеря.

Юрист пояснює, біля водойм, де не дозволено купатись, має бути встановлена інформаційна табличка про заборону із попередженням про покарання. Порушника можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 188-16 КУпАП, що передбачає штраф у розмірах від 1 700 грн до 3 400 грн, а у випадку повторення такого правопорушення протягом року - від 3 400 грн до 5 100 грн.

У судовій практиці є випадки, коли людину притягували до відповідальності за таке порушення. Так, у 2016 році Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області наклав штраф на порушника у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Що стосується громадян, які порушили заборону купатися у певному місці, у судовій практиці існують випадки притягнення таких осіб до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП, коли працівники поліції наказували порушникам припинити купання, однак останні проявляли злісну непокору щодо виконання такої вимоги", - говорить юрист.

Ця стаття передбачає накладання штрафу від 136 грн до 225 грн, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Розмір штрафу залежатиме від статті, по якій притягуватимуть порушника до відповідальності (фото: Віталій Носач)

Юрист наголошує, що випадки, коли карають по статті за злісну непокору законній вимозі поліцейського, пов’язаній з купанням особи у заборонених місцях, є поодинокими.

"У переважній більшості випадків, якщо особа підкорилася такій вимозі, але поліцейські склали протокол, то суди такі справи закривають у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення", - каже Тетеря.

Для прикладу, Приморський районний суд Одеси у серпні 2022 року у подібній справі не визнав, що порушник вчинив саме злісну непокору законному розпорядженню.

"Ще одним правопорушенням, яке може бути вчинено особами у зв’язку з купанням у заборонених місцях є правопорушення передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей". Це стосується випадків, коли батьки залишили без нагляду неповнолітніх дітей і ті скупалися у забороненому місці", - пояснює юрист.

Відповідальність за таке правопорушення встановлена у вигляді штрафу від 850 грн до 1700 грн, а у разі повторення протягом року - від 1700 грн до 5100 грн. Так, у Київському районному суді Одеси у липні 2022 року порушника визнали винним по цій статті.

Як часто штрафують людей за такі порушення

"Наведені випадки притягнення осіб до відповідальності у зв’язку з купанням у заборонених місцях є поодинокими й переважно пов’язаними з воєнним станом та небезпеками купатися у замінованому морі, що видно з того, що переважна більшість наведених судових рішень є рішеннями одеських судів", - каже юрист.

При цьому він додає, що таких випадків не фіксували в інших областях України.

"Проте, як видно з практики одеських судів, притягнення осіб до адміністративної відповідальності у зв’язку з купанням у заборонених місцях є можливим за наявності певних обставин, тому таку можливість не варто виключати і в інших регіонах", - наголошує Тетеря.