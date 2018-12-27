ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На пляже в Таиланде взорвались две бомбы

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 11:20
На пляже в Таиланде взорвались две бомбы
Фото: местная скорая помощь (salamnews.org)

Саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства

В четверг, 27 декабря, на пляже в провинции Сонгкхла (Таиланд) на пляже взорвались две бомбы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bangkok Post.

В результате взрывов повреждена статуя "Золотая русалка", установленная на пляже и считающаяся неофициальным символом провинции Сонгкхла. Жертв среди населения нет. Полиция выясняет, были ли бомбы установлены местными мусульманскими сепаратистами.

Отмечается, что саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства, обнаруженных вблизи мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.

Напомним, 13 августа на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря эвакуировали больше 2 тыс. людей из-за найденных бомб времен Второй мировой войны. Саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов не оказались авиабомбами. Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно в 2 километра.

Также 5 июля в столице Ливии - Триполи - ракета попала на общественный пляж, в результате чего погибли 5 человек, еще 25 ранены.

В центре Афин прогремел взрыв, есть пострадавшие В университете Пекина произошел взрыв
Новости Украины таиландВзрывпляжбомба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь