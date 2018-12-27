На пляже в Таиланде взорвались две бомбы

Фото: местная скорая помощь (salamnews.org)

Саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства

В четверг, 27 декабря, на пляже в провинции Сонгкхла (Таиланд) на пляже взорвались две бомбы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bangkok Post.

В результате взрывов повреждена статуя "Золотая русалка", установленная на пляже и считающаяся неофициальным символом провинции Сонгкхла. Жертв среди населения нет. Полиция выясняет, были ли бомбы установлены местными мусульманскими сепаратистами.

Отмечается, что саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства, обнаруженных вблизи мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.

Напомним, 13 августа на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря эвакуировали больше 2 тыс. людей из-за найденных бомб времен Второй мировой войны. Саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов не оказались авиабомбами. Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно в 2 километра.

Также 5 июля в столице Ливии - Триполи - ракета попала на общественный пляж, в результате чего погибли 5 человек, еще 25 ранены.