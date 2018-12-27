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На пляжі в Таїланді вибухнули дві бомби

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 11:20
На пляжі в Таїланді вибухнули дві бомби
Фото: місцева швидка допомога (salamnews.org)

Сапери знешкодили поблизу ще три вибухових пристрої

У четвер, 27 грудня, на пляжі в провінції Сонгкхла (Таїланд) на пляжі вибухнули дві бомби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bangkok Post.

В результаті вибухів пошкоджена статуя "Золота русалка", встановлена на пляжі і вважається неофіційним символом провінції Сонгкхла. Жертв серед населення немає. Поліція з'ясовує, чи були бомби встановлені місцевими мусульманськими сепаратистами.

Наголошується, що сапери знешкодили поблизу ще три вибухових пристрої, виявлених поблизу сміттєзвалища і під скелями поруч зі статуєю русалки.

Нагадаємо, 13 серпня на польському курорті Колобжег на узбережжі Балтійського моря евакуювали більше 2 тис. людей через знайдені бомби часів Другої світової війни. Сапери знайшли три авіаційні бомби і два об'єкти невідомого походження, які в кінці кінців не виявилися авиабомбами. Кожна бомба важила близько 300 кілограмів, а їх радіус дії оцінювався приблизно в 2 кілометри.

Також 5 липня в столиці Лівії - Тріполі - ракета потрапила на громадський пляж, в результаті чого загинуло 5 осіб, ще 25 поранено.

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