На пляж в Одесской области сошел оползень. Под завалами могут быть люди

Сообщается, что сегодня во второй половине дня поступило сообщение от полиции о том, что на берегу моря возле села Лебедевка рядом с базой отдыха произошел оползень. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

На месте спасатели установили, что произошел обвал грунта высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров.

"На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется. Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 40 человек", - говорится в сообщении.

Фото: оползень в Одесской области (od.dsns.gov.ua)