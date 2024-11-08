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Площею з квартиру: Brabus представив розкішний будинок на колесах на базі Mercedes-Benz

Фото: Brabus представив розкішний будинок на колесах на базі Mercedes-Benz (brabus.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Brabus об’єднався з бельгійським виробником будинків на колесах STX Motorhomes і створила унікальний та розкішний автомобіль на базі вантажівки Mercedes-Benz.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новинка називається Big Boy 1200. Автомобіль має понад 30 квадратних метрів корисної житлової площі та оснащений подвійними електричними висувними виходами з обох боків, які розширюють спальню до 4,5 метра у ширину.

Повністю чорний екстер’єр надає Big Boy таємничого вигляду. Водій і передній пасажир отримують сидіння з перфорованої шкіри з трикутною строчкою. Над ними розташувалось складне ліжко. У вітальні є два дивани, оббиті тією ж стьобаною шкірою, що й передні сидіння, а підлога покрита килимом преміум-класу. Brabus також додав матове дерево та акценти з алькантари по всьому салону.

Окрім того, Brabus додав супутникову антену Starlink з маршрутизатором Wi-Fi, щоб Big Boy залишався на зв’язку в дорозі, а також два 43-дюймові телевізори, ігрову консоль PS5 і аудіосистему преміум-класу.

Кухня оснащена подвійною раковиною, духовкою, посудомийною машиною та повнорозмірним холодильником. Є другий менший холодильник — звичайно, для вина — і вбудована кавова машина. Є навіть шикарна туалетна кімната з душем, облицьована мармуром.

Brabus Big Boy 1200 оснащений 12,8-літровим шестициліндровим турбодизелем. Його потужність складає 530 к.с. Brabus оцінив новинку у 1,3 млн євро.

 

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