Площадью с квартиру: Brabus представил роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz

Новинка называется Big Boy 1200. Автомобиль имеет более 30 квадратных метров полезной жилой площади и оснащен двойными электрическими выдвижными выходами по обе стороны, которые расширяют спальню до 4,5 метра в ширину.

Полностью черный экстерьер придает Big Boy таинственный вид. Водитель и передний пассажир получают сиденья из перфорированной кожи с треугольной строчкой. Над ними расположилась складная кровать. В гостиной есть два дивана, обитых той же стеганной кожей, что и передние сиденья, а пол покрыт ковром премиум-класса. Brabus также добавил матовое дерево и акценты с алькантарами по всему салону.

Кроме того, Brabus добавил спутниковую антенну Starlink с маршрутизатором Wi-Fi, чтобы Big Boy оставался на связи в дороге, а также два 43-дюймовых телевизора, игровую консоль PS5 и аудиосистему премиум-класса.

Кухня оснащена двойной раковиной, духовкой, посудомоечной машиной и полноразмерным холодильником. Есть второй меньший холодильник – конечно, для вина – и встроенная кофемашина. Есть даже шикарная туалетная комната с душем, облицованная мрамором.

Brabus Big Boy 1200 оснащен 12,8-литровым шестицилиндровым турбодизелем. Его мощность составляет 530 л. Brabus оценил новинку в 1,3 млн. евро.