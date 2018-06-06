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Площадь пожара в Чернобыле уменьшилась до 2 га, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 14:54
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)

На данный момент открытого огня нет

Площадь пожара в Чернобыле по состоянию на 14 часов 6 июня составляет 2 га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 14 часов 6 июня, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 2 га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки.

Также сообщается, что авиация ГСЧС уже совершила 53 сброса (244 тонн) воды.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 7-8 июня 2018 года.

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Теги публикации: пожар, Чернобыль, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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