Площадь пожара в Чернобыле уменьшилась до 0,4 га, - ГСЧС

Радиационный фон находится в пределах нормы

Площадь пожара в Чернобыле (Киевская область) уменьшилась до 0,4 га. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По состоянию на 16:00 продолжается тушение одного очага пожара в зоне отчуждения на площади около 0,4 га", - говорится в сообщении.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень до 30 мкР/ч);

в городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень до 50 мкР/ч);

на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень до 140 мкР/ч).

Напоминаем, что 5 июня в 10:10 в Чернобыле произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га. В 18:05 6 июня пожар был локализован на общей площади около 2 га.

Отметим, что уровень радиации в пределах лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения ниже критических норм.