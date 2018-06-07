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Площа пожежі в Чорнобилі зменшилася до 0,4 га, - ДСНС

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 16:44
Фото: пожежа в Чорнобилі (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Чорнобилі (dsns.gov.ua)

Радіаційний фон у межах норми

Площа пожежі в Чорнобилі (Київська область) зменшилася до 0,4 га. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

"Станом на 16:00 триває гасіння одного вогнища пожежі в зоні відчуження на площі близько 0,4 га", - йдеться в повідомленні.

Радіаційний фон в містах Київ, Чорнобиль і на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми, зокрема:

  • у Києві радіаційний фон становить 12 мкР/год (безпечний рівень до 30 мкР/год);
  • у місті Чорнобиль радіаційний фон складає 31 мкР/год (безпечний рівень до 50 мкР/год);
  • на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС радіаційний фон становить 51,6 мкР/год (безпечний рівень до 140 мкР/год)

Нагадаємо, що 5 червня о 10:10 в Чорнобилі відбулося загорання сухої трави з подальшим поширенням пожежі в лісовий масив на площі близько 12 га В 18:05 6 червня пожежа була локалізована на загальній площі близько 2 га.

Зазначимо, що рівень радіації в межах лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження нижче критичних норм.

Площа пожежі у Чорнобилі зменшилася до 0,8 га, - ДСНС Рівень радіації у точці пожежі в Чорнобилі нижчий критичних норм, - Семерак
Теги публікації: Київська область, Чорнобиль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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