Площа Ринок, Оперний театр і не тільки: ТОП-10 цікавих місць Львова

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Площа Ринок та Львівська Ратуша

Осередком, де завжди вирувало життя Львова, є площа Ринок. Цей майдан закладений ще в період правління князя Данила Романовича. Він повинен був слугувати центром торгівлі та громадського життя середньовічного міста.

Краса площі пізніше довершувалась австрійськими та італійськими архітекторами. На майдані міста знаходиться сорок чотири будівлі з каменю та цегли, виконані переважно в стилі ренесанс, подекуди з додаванням готичних елементів.

Площа Ринок (фото з мережі)

По центру площі красується Ратуша. Вона являє собою велику споруду прямокутної форми з високою вежею, котру прикрашає годинник величезних розмірів. Щоб піднятися на її оглядовий майданчик, потрібно подолати чотириста сходинок.

Ратуша оточена чотирма скульптурами - Нептуна, Амфітрити, Адоніса та Діани. Посередині облаштовано фонтанний комплекс.

Львівська Ратуша (фото з мережі)

Львівський оперний театр

Театр опери та балету - визначна пам'ятка, яка, за відгуками багатьох туристів, вважається найкрасивішою серед театрів не лише Львова, а й усієї Європи.

Будівля вражає своєю ефектністю та величчю, завдяки вмілому поєднанню стилів бароко та ренесансу.

В Оперному театрі також проводять екскурсії, де можна познайомитись із його багатою історією.

Фото: Львівський оперний театр (wikipedia.org)

Палац Потоцьких

Палац графів Потоцьких - це справжня архітектурна перлина Львова. Будівлю зводили в останній декаді 19 століття як резиденцію графа Альфреда Юзефа Потоцького.

Граф захоплювався Францією, тому його палац у Львові будували за зразком резиденцій часів короля Луї XIV у стилі бароко.

Палац вражає своєю вишуканістю. Всередині збереглося розкішне оздоблення: ліпнина, позолота, мармур. Особливо гостей захоплює танцювальний Дзеркальний зал.

Палац Потоцьких був призначений для урочистих подій, зараз це картинна галерея європейського мистецтва. Передній фасад замку Потоцьких у Львові прикрашають ковані ворота, на задній частині будівлі розташована мальовнича тераса.

Фото: Палац Потоцьких (wikipedia.org)

Будинок вчених

Будинок вчених - одна з найкрасивіших споруд Львова. Свою назву він отримав завдяки тому, що тепер належить профспілці працівників освіти та науки, хоча в минулому тут діяли казино.

Фото: Будинок вчених (wikipedia.org)

Будівля цікава не тільки екстер’єром, виконаним у стилі середньоєвропейського бароко, а й дивовижною внутрішньою обробкою із використанням різьбленого дерева.

До речі, саме тут була знята сцена з кардиналом для фільму "Д’Артаньян і три мушкетери".

Фото: Будинок вчених всередині (wikipedia.org)

Собор Святого Юра

Одне з найвизначніших місць Львова - греко-католицький архикатедральний собор Святого Юра на Святоюрській горі. Храм належить до грандіозного ансамблю архітектури рококо 18 століття. Окрім собору до нього входять митрополичі палати, дзвіниця та колишні монастирські приміщення, а також сади й мури навколо.

Святиня входить до переліку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також церква Святого Юра відома на всю Україну завдяки дзвону на тутешній дзвіниці. Це найдавніший дзвін в нашій країні, на ньому є напис, який засвідчує, що дзвін вилитий в 1341 році.

Собор Святого Юра славиться ще й Митрополичими садами, які розташувалися за будівлею Митрополичих палат. Вони складаються з двох частин: Верхніх садів та Нижніх садів. Завітавши на територію Верхніх митрополичих садів, ви побачите красиві паркові композиції, ретельно продумані та доглянуті.

Фото: собор святого Юра (wikipedia.org)

Високий замок

Бути у Львові й не відвідати Високий замок - це як бути у Києві й навіть не побачити Хрещатик. Висота гори - 413 метрів, вона є найвищою точкою міста. Колись на ній височів замок.

Забудовувати гору почали ще в 13 столітті. Коли замок перебудували і його стало добре помітно з навколишніх територій, то гору почали називати Замковою, або Високим замком.

У 17 столітті через Львів пройшли шведські війська, які штурмували фортецю. З того часу замок почав руйнуватися, а його збереженням ніхто не займався.

Нині з замкових укріплень залишилася невелика стіна. А Замкова гора стала однією з найулюбленіших оглядових майданчиків жителів міста та туристів.

Замкова гора (фото з мережі)

Домініканський собор

Однією із релігійних архітектурних пам'яток Львова є Домініканський собор, а в минулому монастир. Його величні фасади в стилі пізнього бароко складно не помітити.

На думку деяких істориків, тут колись був палац самого князя Лева Даниловича.

Релігійні споруди часто облаштовані просторими та містичними підземеллями, втім підземелля Домініканського собору вважаються найстарішими у Львові.

Деякі історики стверджують, що підземелля Домініканського собору є залишками палацу князя Лева, який заснував місто. Цей палац мав назву Нижній, в контраст відомому Високому Замку на Замковій горі.

Домініканський собор (фото з мережі)

Львівська цитадель

Цитадель у Львові - це комплекс споруд, які зміцнюють фортецю. Складається вона з чотирьох веж та казарми.

Будівля збудована ще в 19 столітті й досі зберегла свій вигляд. Зараз в одній із веж розмістився готель.

Фото: Львівська цитадель (wikipedia.org)

Вірменський квартал та собор

Львів став притулком вірменів ще в далекому 13 столітті. Вигнані зі своїх земель, вони змушені були шукати новий дім. Першими в місто прибули вірменські купці та ремісники.

Селилися вони компактно, тому зараз усі визначні пам'ятки, появою яких місто зобов'язане вірменам, зосереджені на вулиці Вірменській. Напевно, найвідоміша з них - Вірменський собор, зведений ще у 1370 році.

Вірменський кафедральний собор (фото з мережі)

Італійський дворик

Італійський дворик - це одне з найкращих місць для відпочинку від галасу й метушні міста. Воно розташоване в самому центрі Львова.

Назва цілком виправдовує себе: архітектура дворика справді дуже схожа на італійську. І це не дивно, адже його, як і увесь палац Корнякта, всередині якого він розташований, проектували італійські архітектори.

До того ж оформлений у стилі епохи Відродження італійський дворик вважається одним із найромантичніших місць у Львові. Там у теплу пору року працює кафе, відбуваються концерти, а також фестивалі класичної та джазової музики.

Італійський дворик (фото з мережі)