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Плохой знак: на самой высокой точке Гренландии впервые выпал дождь

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Суббота 21 августа 2021 17:11
Плохой знак: на самой высокой точке Гренландии впервые выпал дождь Фото: в одном из районов Гренландии впервые выпал дождь (wikimedia.org by Jensbn)
Автор: РБК-Украина

На самой высокой точке ледникового покрова Гренландии впервые за всю историю наблюдений - около 70 лет - выпал дождь. Ученые уверены, что это только ускорит таяние местных ледников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это плохой знак для ледяного покрова. Вода на льду - это плохо ... Это делает ледяной покров более склонным к таянию", - отметила ученый из обсерватории Колумбийского университета Индрани Дас.

Сообщается, что леднику грозит таяние, поскольку вода не только теплее обычного снега, но и темнее - поэтому поглощает больше солнечного света, а не отражает его.

Кроме того, талая вода спускается в океан, вызывая повышение уровня моря. По оценкам ученых, таяние ледяного щита Гренландии (второго по величине в мире после Антарктиды) на 25% повлияло на глобальное повышение уровня моря за последние несколько десятилетий.

По словам ученых из Национального центра данных по снегу и льду США, дождь шел в течение нескольких часов на вершине ледникового покрова высотой 3 216 метров, где температура оставалась выше нуля в течение примерно девяти часов.

При этом температура на ледяной шапке почти никогда не поднимается выше нуля, но менее чем за десятилетие было зафиксировано три превышения нулевой отметки.

Напомним, ранее стало известно, что таяние ледников в Гренландии достигло ледяных глубин, в результате чего за один из дней исчезли 8,5 млрд льда.

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