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Поганий знак: на найвищій точці Гренландії вперше випав дощ

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Субота 21 серпня 2021 17:11
Поганий знак: на найвищій точці Гренландії вперше випав дощ Фото: в одному з районів Гренландії вперше випав дощ (wikimedia.org by Jensbn)
Автор: РБК-Україна

На найвищій точці льодовикового покриву Гренландії вперше за всю історію спостережень - близько 70 років - випав дощ. Вчені впевнені, що це тільки прискорить танення місцевих льодовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це поганий знак для крижаного покриву. Вода на льоду - це погано ... Це робить крижаний покрив більш схильним до танення", - зазначила вчена з обсерваторії Колумбійського університету Індрані Дас.

Повідомляється, що льодовику загрожує танення, оскільки вода не тільки тепліша за звичайний сніг, але й темніша - тому поглинає більше сонячного світла, а не відбиває його.

Крім того, тала вода спускається в океан, викликаючи підвищення рівня моря. За оцінками вчених, танення крижаного щита Гренландії (другого за величиною в світі після Антарктиди) на 25% вплинуло на глобальне підвищення рівня моря за останні кілька десятиліть.

За словами вчених з Національного центру даних по снігу і льоду США, дощ йшов протягом декількох годин на вершині льодовикового покриву висотою 3 216 метрів, де температура залишалася вище нуля протягом приблизно дев'яти годин.

При цьому температура на крижаній шапці майже ніколи не піднімається вище нуля, але менш ніж за десятиліття було зафіксовано три перевищення нульової позначки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що танення льодовиків в Гренландії досягло крижаних глибин, в результаті чого за один із днів зникли 8,5 млрд льоду.

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