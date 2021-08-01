ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Гренландии за день растаяло 8,5 млрд тонн льда

Новина українською →
Грен, Воскресенье 01 августа 2021 02:22
В Гренландии за день растаяло 8,5 млрд тонн льда Фото: в Гренландии тают ледники (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

В Гренландии таянье ледников достигло огромных ледяных глубин из-за потепления. В результате 8,5 миллиарда тонн льда исчезли всего лишь за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным датского правительства, ледяной щит в Гренландии потерял 8,5 млрд тонн поверхностной массы только во вторник, 27 июля. Кроме того, еще 8,4 млрд тонн льда было потеряно 29 июля.

Эксперты утверждают, что масштабы исчезающего льда настолько велики, что льда, раставшего во вторник могло бы хватить для того, чтобы затопить весь американский штат Флорида в 5 сантиметрах воды.

Лед, который тает в Гренландии, течет, как вода, в океан, где он способствует продолжающемуся повышению глобального уровня моря, вызванному изменением климата.

"Это очень высокий уровень таяния, и он, вероятно, изменит облик Гренландии, потому что он будет очень сильным фактором ускорения таяния в будущем и, следовательно, повышения уровня моря", - сказал эксперт по ледникам из Колумбии Марко Тедеско.

Он также добавил, что температура в Гренландии повысилась до рекордных 19,8 градусов в среду.

"В прошлом у нас были такие атмосферные явления, но теперь они становятся более продолжительными и частыми... Удивительно видеть, насколько уязвимы эти огромные, гигантские участки льда. Я поражен тем, насколько мощны действующие на них силы", - сказал Тедеско.

Сезон таяния в Гренландии обычно длится с июня по август. Данные правительства Дании показывают, что с начала июня этого года остров потерял более 100 миллиардов тонн льда. Однако это еще не рекордные показатели, поскольку в 2019 году Гренландия теряла 11 миллиардов тонн льда в день.

Напомним, в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщили в ООН.

Читайте РБК-Украина в Google News
климат Глобальное потепление
NEWS
В "Нафтогазе" прогнозируют проигрыш в арбитраже, если "Газпром" не продлит транзит
В "Нафтогазе" прогнозируют проигрыш в арбитраже, если "Газпром" не продлит транзит
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета