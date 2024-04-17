UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Плеймейкер "Сакраменто" перетворив підбирання в двоочковий: момент дня в НБА

Фото: Де'Аарон Фокс набрав 24 очки проти "Ворріорз" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив оборонець "Сакраменто Кінгз" Де'Аарон Фокс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався путбеком у стартовій чверті протистояння з "Голден Стейтом". Після невдалого кидка Барнса він найкраще зорієнтувався під щитом "Ворріорз" і виконав кидок у повітрі відразу ж після підбирання.

Стараннями Фокса та інших "Кінгз" здобули перемогу та зіграють у фіналі плей-ін. Там суперником "Сакраменто" стане "Нью-Орлеан". Натомість для "Голден Стейта" сезон завершено.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Кінгз" Кіган Мюррей. Він набрав 32 очки та зробив 9 підбирань. Тим часом Фокс додав у скарбничку "Сакраменто" ще 24 пункти.

 

 

Хто такий Де'Аарон Фокс

Уродженець Луїзіани, на студентському рівні виступав за Університет Кентуккі. На драфті НБА-2017 обраний "Сакраменто" під 5-м номером.

Проводить сьомий сезон поспіль у складі "Кінгз". Учасник Матчу всіх зірок-2023, а в нинішній кампанії став лідером регулярного чемпіонату за перехопленнями. За цей змагальний рік заробить 32,6 млн доларів.

Прізвисько – Swipa – на честь персонажа мультсеріалу "Дора-подорожувальниця". Ще до драфту підписав багаторічний контракт із Nike.

До слова, паралельно визначилися всі пари плей-офф НБА сезону за підсумками регулярного чемпіонату.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол