Плеймейкер "Сакраменто" перетворив підбирання в двоочковий: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець запам'ятався путбеком у стартовій чверті протистояння з "Голден Стейтом". Після невдалого кидка Барнса він найкраще зорієнтувався під щитом "Ворріорз" і виконав кидок у повітрі відразу ж після підбирання.

Стараннями Фокса та інших "Кінгз" здобули перемогу та зіграють у фіналі плей-ін. Там суперником "Сакраменто" стане "Нью-Орлеан". Натомість для "Голден Стейта" сезон завершено.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Кінгз" Кіган Мюррей. Він набрав 32 очки та зробив 9 підбирань. Тим часом Фокс додав у скарбничку "Сакраменто" ще 24 пункти.

Хто такий Де'Аарон Фокс

Уродженець Луїзіани, на студентському рівні виступав за Університет Кентуккі. На драфті НБА-2017 обраний "Сакраменто" під 5-м номером.

Проводить сьомий сезон поспіль у складі "Кінгз". Учасник Матчу всіх зірок-2023, а в нинішній кампанії став лідером регулярного чемпіонату за перехопленнями. За цей змагальний рік заробить 32,6 млн доларів.

Прізвисько – Swipa – на честь персонажа мультсеріалу "Дора-подорожувальниця". Ще до драфту підписав багаторічний контракт із Nike.