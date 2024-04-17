Плеймейкер "Сакраменто" превратил подбор в двухочковый: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец запомнился путбэком в стартовой четверти противостояния с "Голден Стэйтом". После неудачного броска Барнса он лучше всего сориентировался под щитом "Уорриорз" и выполнил бросок в воздухе сразу же после подбора.

Стараниями Фокса и других "Кингз" одержали победу и сыграют в финале плей-ин. Там соперником "Сакраменто" станет "Нью-Орлеан". В свою очередь для "Голден Стэйта" сезон завершен.

Самым результативным в поединке стал форвард "Кингз" Киган Мюррей. Он набрал 32 очка и сделал 9 подборов. Тем временем Фокс добавил в копилку "Сакраменто" еще 24 пункта.

Кто такой Де'Аарон Фокс

Уроженец Луизианы, на студенческом уровне выступал за Университет Кентукки. На драфте НБА-2017 выбран "Сакраменто" под 5-м номером.

Проводит седьмой сезон подряд в составе "Кингз". Участник Матча всех звезд-2023, а в нынешней кампании стал лидером регулярного чемпионата по перехватам. За этот соревновательный год заработает 32,6 млн долларов.

Прозвище – Swipa – в честь персонажа мультсериала "Дора-путешественница". Еще до драфта подписал многолетний контракт с Nike.