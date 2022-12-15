Плеймейкер "Нікс" посадив суперника на паркет і закинув триочковий: момент дня в НБА

26-річний американець організував видовищну атаку під завісу овертайму. Він прорвався лівим краєм, посадив Карузо на п'яту точку опори та виконав ідеальний триочковий.

Зрештою, "Нікс" переграли "Буллз" в овертаймі (128:120). Успіх в Іллінойсі дозволив нью-йоркцям закріпитися на 6-й сходинці в Східній конференції НБА. Натомість "Чикаго" йде 11-м і наразі не проходить до плей-офф сезону.

Сам Брансон провів на паркеті понад 39 хвилин. У його активі 30 набраних очок, 2 підбирання і 7 результативних передач. Кращим за нього в складі "Нью-Йорка" був тільки Джуліус Рендл із дабл-даблом (31 пункт, 13 підбирань).

Хто такий Джейлен Брансон

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за Університет Вілланови. Обраний на драфті НБА-2018 у другому раунді (33-й номер).

На Брансона накинув оком "Даллас". Після виступів у Літній лізі підписав 4-річний контракт із "Маверікс". Провів у Техасі 4 сезони та дійшов до фіналу Східної конференцій у сезоні 2021/22.

У липні підписав угоду на 4 роки з "Нікс" на 104 млн доларів. У складі збірної США перемагав на Кубку Америк U-18 (2014) та чемпіонаті світу U-19 (2015).