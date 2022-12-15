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Плеймейкер "Нікс" посадив суперника на паркет і закинув триочковий: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Брансон доклався до перемоги над "Чикаго Буллз" (si.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився розігруючий оборонець "Нью-Йорк Нікс" Джейлен Брансон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

26-річний американець організував видовищну атаку під завісу овертайму. Він прорвався лівим краєм, посадив Карузо на п'яту точку опори та виконав ідеальний триочковий.

Зрештою, "Нікс" переграли "Буллз" в овертаймі (128:120). Успіх в Іллінойсі дозволив нью-йоркцям закріпитися на 6-й сходинці в Східній конференції НБА. Натомість "Чикаго" йде 11-м і наразі не проходить до плей-офф сезону.

Сам Брансон провів на паркеті понад 39 хвилин. У його активі 30 набраних очок, 2 підбирання і 7 результативних передач. Кращим за нього в складі "Нью-Йорка" був тільки Джуліус Рендл із дабл-даблом (31 пункт, 13 підбирань).

Хто такий Джейлен Брансон

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за Університет Вілланови. Обраний на драфті НБА-2018 у другому раунді (33-й номер).

На Брансона накинув оком "Даллас". Після виступів у Літній лізі підписав 4-річний контракт із "Маверікс". Провів у Техасі 4 сезони та дійшов до фіналу Східної конференцій у сезоні 2021/22.

У липні підписав угоду на 4 роки з "Нікс" на 104 млн доларів. У складі збірної США перемагав на Кубку Америк U-18 (2014) та чемпіонаті світу U-19 (2015).

До слова, напередодні оборонець "Фінікса" Окогі очолив хіт-парад із блокшотом і слемданком.

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