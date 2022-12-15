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Плеймейкер "Никс" усадил соперника на паркет и забросил трехочковый: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Брансон приложился к победе над "Чикаго Буллз" (si.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий разыгрывающий защитник "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

26-летний американец организовал зрелищную атаку под занавес овертайма. Он прорвался по левому краю, усадил Карузо на пятую точку опоры и выполнил идеальный трехочковый.

В конце концов "Никс" переиграли "Буллз" в овертайме (128:120). Успех в Иллинойсе позволил нью-йоркцам закрепиться на 6-й строчке в Восточной конференции НБА. "Чикаго" же идет 11-м и в данный момент не проходит в плей-офф сезона.

Сам Брансон провел на паркете более 39 минут. В его активе 30 набранных очков, 2 подбора и 7 результативных передач. Лучше его в составе "Нью-Йорка" был только Джулиус Рэндл с дабл-даблом (31 пункт, 13 подборов).

Кто такой Джейлен Брансон

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за Университет Виллановы. Выбран на драфте НБА-2018 во втором раунде (33-й номер).

На Брансона положил глаз "Даллас". После выступлений в Летней лиге подписал 4-летний контракт с "Маверикс". Провел в Техасе 4 сезона и дошел до финала Восточной конференции в сезоне 2021/22.

В июле подписал соглашение на 4 года с "Никс" на 104 млн долларов. В составе сборной США побеждал на Кубке Америки U-18 (2014) и чемпионате мира U-19 (2015).

К слову, накануне защитник "Финикса" Окоги возглавил хит-парад с блок-шотом и слэм-данком.

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