Плеймейкер "Мемфіса" зробив сліпу передачу з-за спини: момент дня в НБА

Найефектніший момент у поєдинку проти "Міннесоти" дует із Теннессі оформив під завісу стартової чверті. Морант і Кларк класно завершили контратаку "Гріззліс", коли перший віддав другому видовищний пас на хід.

Плеймейкер загалом провів на паркеті майже 34 хвилини. За цей час він ледь не оформив тріпл-дабл. В активі Моранта 28 очок, 10 підбирань і 8 результативних передач. Звання найрезультативнішого в матчі мемфієць розділив із оборонцем "Міннесоти" Едвардсом.

Завдяки перемозі "Мемфіс Гріззліс" закріпилися на 3-й сходинці в Західній конференції НБА. Попереду лише дві команди – "Портленд" і "Юта". Тим часом "Міннесота" залишилася серед аутсайдерів.

Хто такий Джо Морант

"Перший номер" із Південної Кароліни, обраний "Мемфісом" на драфті-2019 під 2-м номером.

На студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт". У 2020 році був визнаний новачком року в НБА, а в 2022-му – гравцем із найбільшим прогресом і був відібраний у Матч всіх зірок.

Нинішній сезон – четвертий для Моранта на професіональному рівні. За атлетизм його часто порівнюють із Расселом Вестбруком – плеймейкером "Лейкерс", якого сам 23-річний американець назвав улюбленим баскетболістом.