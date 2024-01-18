Плеймейкер "Атланти" виконав переможний кидок під сирену після соло: момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив оборонець "Атланти Гокс" Деджонте Мюррей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
27-річний американець вирішив долю протистояння з "Орландо". На останніх секундах за рівного рахунку він узяв ініціативу на себе, фінтами розкидав Фулца та вже за лінією штрафних кидків влучно кинув на 2 очки.
Зрештою, "Атланта" вирвала домашню перемогу (106:104). Тепер "Гокс" замикають чільну десятку Східної конференції НБА. "Меджик" тут ідуть на 8-й сходинці.
Мюррей розділив звання найрезультативнішого на паркеті з форвардом "Орландо" Паоло Банкеро. Обидва набрали по 26 очок. Плеймейкер "Гокс" також записав до свого активу 5 підбирань і 5 передач.
Уродженець Сіетла, на студентському рівні виступав за "Вашингтон Хаскіз". Обраний "Сан-Антоніо" під 29-м номером драфту НБА-2016.
Перші п'ять сезонів під егідою асоціації провів у складі "Сперс". Перед кампанією 2022/23 разом із Джоком Лендейлом був обміняний на Даніло Галлінарі в "Атланту". У жовтні торік встановив персональний рекорд результативності – 41 очко проти "Міннесоти".
У 2022 році вперше потрапив у ростер Матчу всіх зірок. Влітку Baby boy підписав контракт із "Гокс" на 4 роки, за яким заробить 120 млн доларів.
До слова, напередодні оборонець "Фінікса" Аллен очолив підбірку моментів із організованою контратакою.
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