Плеймейкер "Атланти" виконав переможний кидок під сирену після соло: момент дня в НБА

27-річний американець вирішив долю протистояння з "Орландо". На останніх секундах за рівного рахунку він узяв ініціативу на себе, фінтами розкидав Фулца та вже за лінією штрафних кидків влучно кинув на 2 очки.

Зрештою, "Атланта" вирвала домашню перемогу (106:104). Тепер "Гокс" замикають чільну десятку Східної конференції НБА. "Меджик" тут ідуть на 8-й сходинці.

Мюррей розділив звання найрезультативнішого на паркеті з форвардом "Орландо" Паоло Банкеро. Обидва набрали по 26 очок. Плеймейкер "Гокс" також записав до свого активу 5 підбирань і 5 передач.

Хто такий Деджонте Мюррей

Уродженець Сіетла, на студентському рівні виступав за "Вашингтон Хаскіз". Обраний "Сан-Антоніо" під 29-м номером драфту НБА-2016.

Перші п'ять сезонів під егідою асоціації провів у складі "Сперс". Перед кампанією 2022/23 разом із Джоком Лендейлом був обміняний на Даніло Галлінарі в "Атланту". У жовтні торік встановив персональний рекорд результативності – 41 очко проти "Міннесоти".

У 2022 році вперше потрапив у ростер Матчу всіх зірок. Влітку Baby boy підписав контракт із "Гокс" на 4 роки, за яким заробить 120 млн доларів.