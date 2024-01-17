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Блокшот оборонця і швидка контратака проклали шлях до камбеку "Фінікса": момент дня в НБА

Фінікс, Середа 17 січня 2024 10:58
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Блокшот оборонця і швидка контратака проклали шлях до камбеку "Фінікса": момент дня в НБА Фото: Грейсон Аллен набрав 29 очок проти "Сакраменто" (twitter.com/Suns)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Фінікс Санз" Грейсон Аллен опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

28-річний американець став героєм ключового епізоду домашнього поєдинку зі "Сакраменто". Під завісу фінальної чверті, коли "Санз" поступалися (104:113), він не дав виконати данк Монку та розігнав блискавичну контратаку "Фінікса". На фініші Аллен віддав на вхід у "фарбу" Білу, який поклав згори.

Зрештою, господарі майданчика зуміли вирвати перемогу в "Кінгз" (119:117). Завдяки цьому успіху "Санз" впритул наблизилися до "Сакраменто" в турнірній таблиці Західної конференції НБА. Команди посідають 7-8 місця.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Кінгз" Де'Аарон Фокс. Він набрав 33 очки. Натомість Аллен був найкращим у складі "Фінікса", додавши в скарбничку 29 пунктів, 5 підбирань і 6 передач.

Хто такий Грейсон Аллен

Уродженець Джексонвілла (штат Флорида), на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Ютою" під 21-м номером драфту НБА-2018.

Підписав 4-річний контракт новачка з "джазменами", але провів у Солт-Лейк-Сіті лише сезон. Був обміняний у "Мемфіс", а в 2021 році – в "Мілуокі". У вересні торік опинився в Арізоні в результаті тристороннього обміну для переходу Дем'єна Лілларда до лав "Бакс". Став чемпіоном Національної асоціації студентського спорту (NCAA) у 2015-му.

У коледжі почав зустрічатися з футболісткою Морган Рід. У 2022 році пара побралася, а восени того ж року дружина Аллена завершила кар'єру через хронічну травму стегна.

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