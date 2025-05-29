Плей-офф за УПЛ: все вирішиться в матчах-відповідях

Представники української Прем'єр-ліги та Першої ліги зіграли стартові поєдинки у стиках за право зіграти в еліті вітчизняного футболу наступного року. В жодній парі явний фаворит не визначився і все вирішиться в матчах-відповідях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати зустрічей .

Плей-офф за право грати в УПЛ, перші матчі

"Кудрівка" – "Ворскла" – 1:2

Голи: Козак, 83 – Ндукве, 23, Павлюк, 39

"Лівий Берег" – "Металіст 1925" – 0:1

Гол: Арі Моура, 38

Як пройшли матчі

Першими на поле вийшли футболісти "Кудрівки" та "Ворскли". Колектив з Чернігівщини проводив номінально домашній поєдинок на столичній "Оболонь-Арені".

Незважаючи на сільський статус, який може декого ввести в оману, "Кудрівка" – доволі міцний колектив, укомплектований гравцями, багато з яких мають досвід виступів в УПЛ. Тим не менш, поєдинок пройшов за помітної переваги "Ворскли".

Вже у першому таймі полтавці створили собі комфортний заділ у два м'ячі. На початку другого – могли неодноразово забити ще. Але потім явно розслабилися і вирішили довести матч до перемоги вже без особливих зусиль. За що і поплатились: "Кудрівка" один гол відіграла.

І хоча "Ворскла" перед домашнім матчем має перевагу, вона доволі хитка і легкого життя не обіцяє.

Другий матч – "Лівий Берег" – "Металіст 1925" обіцяв бути більш конкурентним. Так воно й вийшло. "Лелеки" мали відкривати рахунок на початку гри, але розбазарили моменти. За що зрештою і поплатились.

Харків'яни, які формально нижчі за класом, але за складом не поступаються більшості учасників УПЛ, ні в чому не поступались столичній команді. Почали вони доволі кволо, але потім розігрались і навіть мали перевагу, яка ще до перерви втілилася у гол Арі Моури.

У другому таймі харків'яни закрились під тиском "Лівого Берега". Але створити щось біля власних воріт господарям не дозволили. Мінімальна перевага представника Першої ліги обіцяє продовження цікавої боротьби і в повторному поєдинку.

Коли і де відбудуться повторні матчі

Матчі-відповіді відбудуться в неділю, 1 червня.

"Ворскла" і "Кудрівка" зіграють у Полтаві на стадіоні імені Бутовського. Початок зустрічі – о 13:00.

А "Металіст 1925" та "Лівий Берег" знову зіграють на тому ж стадіоні – арені "Лівий Берег" у Київській області. Тут стартовий свисток пролунає о 15:30.