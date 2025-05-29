Плей-офф за УПЛ: все решится в ответных матчах

Представители украинской Премьер-лиги и Первой лиги сыграли стартовые поединки в стыках за право сыграть в элите отечественного футбола в следующем году. Ни в одной паре явный фаворит не определился и все решится в ответных матчах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты встреч .

Плей-офф за право играть в УПЛ, первые матчи

"Кудривка" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Козак, 83 - Ндукве, 23, Павлюк, 39

"Левый Берег" - "Металлист 1925" - 0:1

Гол: Ари Моура, 38

Как прошли матчи

Первыми на поле вышли футболисты "Кудривки" и "Ворсклы". Коллектив из Черниговщины проводил номинально домашний поединок на столичной "Оболонь-Арене".

Несмотря на сельский статус, который может некоторых ввести в заблуждение, "Кудривка" - довольно крепкий коллектив, укомплектованный игроками, многие из которых имеют опыт выступлений в УПЛ. Тем не менее, поединок прошел при заметном преимуществе "Ворсклы".

Уже в первом тайме полтавчане создали себе комфортный задел в два мяча. В начале второго - могли неоднократно забить еще. Но потом явно расслабились и решили довести матч до победы уже без особых усилий. За что и поплатились: "Кудривка" один гол отыграла.

И хотя "Ворскла" перед домашним матчем имеет преимущество, оно довольно шаткое и легкой жизни не обещает.

Второй матч - "Левый Берег" - "Металлист 1925" обещал быть более конкурентным. Так оно и получилось. "Аисты" должны были открывать счет в начале игры, но разбазарили моменты. За что в конце концов и поплатились.

Харьковчане, которые формально ниже классом, но по составу не уступают большинству участников УПЛ, ни в чем не уступали столичной команде. Начали они довольно слабо, но потом разыгрались и даже имели преимущество, которое еще до перерыва воплотилось в гол Ари Моуры.

Во втором тайме харьковчане закрылись под давлением "Левого Берега". Но создать что-то у собственных ворот хозяевам не позволили. Минимальное преимущество представителя Первой лиги обещает продолжение интересной борьбы и в повторном поединке.

Когда и где состоятся ответные матчи

Ответные матчи состоятся в воскресенье, 1 июня.

"Ворскла" и "Кудривка" сыграют в Полтаве на стадионе имени Бутовского. Начало встречи - в 13:00.

А "Металлист 1925" и "Левый Берег" снова сыграют на том же стадионе - арене "Левый Берег" в Киевской области. Здесь стартовый свисток прозвучит в 15:30.