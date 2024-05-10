Плетенчук про ситуацію на півдні: ознак формування наступальних угруповань РФ не бачимо
Ситуація на півдні України залишається незмінною. Ознак формування наступальних угруповань росіян не спостерігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Ситуація залишається незмінною, якихось ознак формування наступальних угрупувань не бачимо, так само як і зміну стану та положення ворога на нашому напрямку", - зазначив Плетенчук.
За його словами, на півдні ворог продовжує активні штурмові дії на всіх ділянках фронту, використовуючи "Шахеди" та здійснюючи численні атаки.
"Продовжують вони спроби вести штурмові дії фактично на всіх ділянках фронту. В нашій операційній зоні - це Роботине і Кринки. Згодом матимемо повну інформацію щодо цих подій", - сказав речник.
Він також розповів, що вчора росіяни здійснили 21 спробу штурмів, однак вони були невдалими.
"Заходили в Роботине, там було п'ять штурмів, але вони були змушені покинути поле бою через втрати. У Старобільському було 14 штурмів, а в Кринках - два", - додав Плетенчук.
Ситуація на фронті 10 травня
За даними Генштабу, росіяни продовжують тиснути на Сили оборони на двох напрямках у Донецькій області.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), на фронті в Україні тривають позиційні бої на багатьох напрямках.
Сили оборони знищили багато бронетехніки російських окупантів на Авдіївському напрямку, а загарбники, вірогідно, можуть проводити перегрупування та готувати нові спроби прориву до Часового Яру.
Окрім того, ЗСУ сьогодні вранці зупинили наступ росіян на Харківському напрямку.
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