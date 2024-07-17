Плетенчук розповів, скільки російських кораблів вдалось знищити ЗСУ

Ураження підводного човна "Ростов-на-Дону"

У вересні 2023 року у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Пізніше РБК-Україна писало, що Україна провела чергову успішну атаку на російські об'єкти в окупованому Севастополі. В результаті було знищено великий десантний корабель "Мінськ" і уражено підводний човен "Ростов-на-Дону".

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