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Плетенчук рассказал, сколько российских кораблей удалось уничтожить ВСУ

Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили уже 28 российских кораблей. В этом списке - и подлодка "Ростов-на-Дону".

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке", - рассказал он.

Но, по словам спикера, важен фактор не только количественный, но и качественный.

"Среди уничтоженных кораблей - три носителя крылатых ракет, подводная лодка и два новых корабля, новейших - "Аскольд" и "Циклон", это и фактически представители всех классов, начиная от флагмана, который был ракетным крейсером, и заканчивая ракетными катерами,которые предназначены для переброски небольшого количества десанта и патрулирования, такие как: "Раптор", "Серна", "Тунец", - перечислил Плетенчук.

Поражение подлодки "Ростов-на-Дону"

В сентябре 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Позже РБК-Украина писало, что Украина провела очередную успешную атаку на российские объекты в оккупированном Севастополе. В результате был уничтожен большой десантный корабль "Минск" и поражена подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Подробнее - в материале.

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