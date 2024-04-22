Плетенчук очолить прес-центр Сил оборони Півдня замість Гуменюк

"При цьому я залишаюсь також речником ВМС", - сказав він виданню.

Що відомо про Плетенчука

Дмитро Плетенчук є капітаном 3 рангу та речником командування ВМС ЗС України. Одружений. З лютого по листопад 2022 року працював прес-офіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року пів року був начальником прес-служби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

До цього він перебував на посадах пресофіцера 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова та Оперативно-тактичному угрупуванні "Схід". Також працював у Сухопутних військах ЗСУ.

У травні 2023 року став речником ВМС.

Звільнення Гуменюк

Нагадаємо, що 19 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив про звільнення Наталії Гуменюк з посади керівниці прес-центру Сил оборони Півдня, який вона очолювала із 2022 року.

Перед цим українські журналісти просили військове керівництво замінити Гуменюк на посаді "на більш компетентнішу особу". За словами медійників, Гуменюк нібито забороняє висвітлювати воєнні злочини російських окупантів у Херсонській області. Але вона своєю чергою відкидає ці звинувачення.

Відомо, що понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити Гуменюк. І зрештою її звільнили.

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