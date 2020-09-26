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В плену на Донбассе удерживают 235 украинцев, - омбудсмен

Автор: Инна Собора

В плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей сейчас находятся 235 граждан Украины. Еще 112 украинцев содержатся в местах несвободы на территории РФ.

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Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она напомнила, что сейчас Российской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины.

"112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

РБК-Украина писало, что Россия и подконтрольные ей террористические организации "ДНР" и "ЛНР" блокируют процесс обмена пленными. Оккупанты требуют изменить постановление Верховной рады о местных выборах в Украине.

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