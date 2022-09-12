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Пленный рассказал, как командование, убегая, бросило их под огонь ВСУ возле Шевченково

Фото: командование, убегая, бросило оккупантов возле Шевченково Харьковской области (facebook com leagueUkrainianWomens)
Автор: Наталия Гурковская

Пленный оккупант рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Сами же солдаты, брошенные своим руководством, были фактически "сожжены" шквальным огнем ВСУ возле Шевченково.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, российский захватчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказывает, как контрнаступление ВСУ деморализовало войска ВС РФ и те окончательно утратили веру в победу.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", - говорит 20-летний гранатометчик.

Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен.

Ранее из перехвата стало известно, что командиры оккупантов бегут с передовой, оставляя войска без боеприпасов. При этом российская армия имеет большие потери.

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