Пленный рассказал, как командование, убегая, бросило их под огонь ВСУ возле Шевченково

Так, российский захватчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказывает, как контрнаступление ВСУ деморализовало войска ВС РФ и те окончательно утратили веру в победу.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", - говорит 20-летний гранатометчик.

Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен.