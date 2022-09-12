Полонений розповів, як командування, тікаючи, кинуло їх під вогонь ЗСУ біля Шевченкового

Так, російський загарбник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповідає, як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", - говорить 20-річний гранатометник.

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон.