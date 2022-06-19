UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пленный из "ЛНР" пошел воевать против Украины, чтобы снова не сесть в тюрьму, - СБУ

Фото: пленный из "ЛНР" рассказал, почему пошел на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные взяли в плен боевика из так называемой "ЛНР". Мужчина рассказал, что пошел воевать против Украины, чтобы снова не попасть в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По словам пленного из ОРЛО, в 2021 году ему предложили подписать контракт, чтобы не сесть за решетку в четвертый раз. До этого он был дважды осужден за ограбление и один раз - за нанесение тяжких телесных повреждений

Так, в июле прошлого года мужчина присоединился к рядам "народной милиции ЛНР". С начала полномасштабной войны его отправили на фронт. Но большую часть времени боевик провел под стражей в комендатуре, потому что его поймали на пьянстве.

В конце мая "вояка" отправили на захват Северодонецка, но через три дня он сдался в плен.

"Это не наша война, продолжать ее нет смысла", - сказал пленный на допросе.

Напомним, в Херсонской области оккупанты жалуются на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, поэтому российские боевики подозревают даже пенсионеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЛНРВойна России против Украины