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Пленных украинских военных пытают в РФ и на оккупированных территориях, - ООН

Фото: пленных украинских военных пытают в РФ и на оккупированных территориях (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ не предоставляет доступа к пленным украинским военным, которые находятся на ее территории и на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила об этом на пресс-конференции в Женеве.

"Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что есть задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также членов вооруженных формирований", - заявила Богнер.

Напомним, что оккупанты держат в подвалах 7 похищенных жителей Каховской общины.

Также Украина расследует возможное убийство британского волонтера россиянами, который находился в их плену.

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