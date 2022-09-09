Пленных украинских военных пытают в РФ и на оккупированных территориях, - ООН

РФ не предоставляет доступа к пленным украинским военным, которые находятся на ее территории и на оккупированных ею территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила об этом на пресс-конференции в Женеве.
"Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что есть задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также членов вооруженных формирований", - заявила Богнер.
Напомним, что оккупанты держат в подвалах 7 похищенных жителей Каховской общины.
Также Украина расследует возможное убийство британского волонтера россиянами, который находился в их плену.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.