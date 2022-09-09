Пленных украинских военных пытают в РФ и на оккупированных территориях, - ООН

РФ не предоставляет доступа к пленным украинским военным, которые находятся на ее территории и на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила об этом на пресс-конференции в Женеве.

"Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что есть задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также членов вооруженных формирований", - заявила Богнер.