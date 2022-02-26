UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пленных срочников набрали более 300 человек, - Арестович

Автор: Анна Шиканова

В плен к украинским военным попадает все больше старших офицеров. На данный момент набрали уже более 300 парней-срочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента Украины Алексея Арестовича.

"Даже старшие офицеры попадают в плен, сегодня захвачен начальник штаба, командир танкового батальона. Несчастных парней-срочников мы набрали более 300 уже. В Министерстве обороны Украины создана горячая линия для российских мам, на которой они смогут узнать о судьбе своих сыновей", - сказал Арестович.

Ранее советник президента сообщил, что у российских оккупантов вынужденная пауза из-за сильных потерь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Киевской ГЭС исключает внезапный подрыв дамбы.

Всю оперативную информацию о ситуации в Киеве можно читать в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины