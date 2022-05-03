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Пленные боевики "ДНР" призывают "земляков" не вступать в армию России, - СБУ

Фото: мобилизация в ДНР (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Боевики так называемых "ДНП" и "ЛНР" рассказывают, что россияне их заставляют воевать против Украины. В самопровозглашенных республиках вербуют даже тех, кто не служил в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Жители так называемых "Л/ДНР" призывают своих земляков не приобщаться к российской армии даже под угрозой тюрьмы. Об этом говорят как раз те "ополченцы" из Донбасса, которым в свое время не хватило смелости отказать оккупантам.

"Человеческие потери, разрушенные дома, города-не стоят его (Путина - ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму - я выбрал бы сесть в тюрьму", - говорит боевик так называемой "ДНР", которому посчастливилось не погибнуть, а попасть в украинский плен.

По словам этого "воина", его насильно мобилизовали 24 февраля - в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. А потом без всякой подготовки бросили в бой.

"Так он и попал в плен, потому что российские командиры "бросили" своих подчиненных при первой же опасности", - сообщает СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов, где они заявляют, что ломают собственную технику, чтобы не воевать с ВСУ.

Ранее мы сообщали, что оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки.

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