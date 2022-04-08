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Пленному предателю-оккупанту грозит 15 лет. В суд направлен обвинительный акт

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Пятница 08 апреля 2022 00:06
Пленному предателю-оккупанту грозит 15 лет. В суд направлен обвинительный акт Фото: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В суд направлен обвинительный акт в отношении плененного в начале марта военного РФ, который ранее служил в ВСУ и в 2014-м в Крыму изменил присяге во время российской оккупации украинского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Речь идет о 35-летнем Михаиле Казаренко родом из Симферопольского района АРК. Он служил в звании старшего сержанта в бригаде береговой охраны, а в марте 2014 года изменил военной присяге, отказался выполнить приказ о передислокации воинской части и стал на службу в ВС РФ.

Во время полномасштабного вторжения страны-агрессора он 25 февраля получил приказ отправиться в Новую Каховку Херсонской области, где до 28 февраля нес службу в составе оккупационных войск.

28 февраля вместе с колонной российской автомобильной техники отправился в Баштанку Николаевской области, а уже на следующий день эту группу захватчиков разбили ВСУ, а сам Казаренко 2 марта вместе с другими 10 оккупантами был взят в плен.

"30 марта обвинительный акт в отношении Казаренко М.С., которому поставлено в известность о подозрении в совершении дезертирства и государственной измене, направлен в суд. Сейчас за такое уж пожизненное, но он успел попасться до внесения изменений в закон, так что 15 лет будет на Родине точно", - рассказала Венедиктова.

Ранее сообщалось, что руководителя прокуратуры Николаева, которого подозревают в госизмене, арестовали без права на залог.

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Ирина Венедиктова военнопленный госизмена
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