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Полоненому зраднику-окупанту загрожує 15 років. До суду направлено обвинувальний акт

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П'ятниця 08 квітня 2022 00:06
Полоненому зраднику-окупанту загрожує 15 років. До суду направлено обвинувальний акт Фото: генпрокурор України Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

До суду направлено обвинувальний акт щодо полоненого на початку березня військового РФ, який раніше служив у ЗСУ і в 2014-му в Криму зрадив присязі під час російської окупації українського півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Ірину Венедиктову.

Йдеться про 35-річного Михайла Казаренка родом із Сімферопольського району АРК. Він служив у званні старшого сержанта в бригаді берегової охорони, а в березні 2014 року зрадив військовій присязі, відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини і став на службу в ЗС РФ.

Під час повномасштабного вторгнення країни-агресора він 25 лютого отримав наказ відправитися до Нової Каховки Херсонської області, де по 28 лютого ніс службу у складі окупаційних військ.

28 лютого разом з колоною російської автомобільної техніки відправився до Баштанки Миколаївської області, а вже наступного дня цю групу загарбників розбили ЗСУ, а сам Казаренко 2 березня разом з іншими 10 окупантами був узятий в полон.

"30 березня обвинувальний акт стосовно Казаренка М.С., якому повідомлено про підозру у вчиненні дезертирства та державній зраді, направлено до суду. Зараз за таке вже довічне, але він встиг попастись до внесення змін до закону, то 15 років буде на Батьківщині точно", - розповіла Венедиктова.

Раніше повідомлялося, що керівника прокуратури Миколаєва, якого підозрюють у держзраді, заарештували без права на заставу.

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Ірина Венедіктова военнопленный держзрада
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