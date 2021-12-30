У пленного в "ДНР" украинца Черкаса проблемы с сердцем, - омбудсмен

"Владимир Черкас был незаконно захвачен 6 сентября 2017 года в Донецке неизвестными вооруженными людьми. На временно оккупированную территорию он поехал из-за смерти отца и намерения вывезти больную мать", - говорится в сообщении.

О точном месте нахождения Черкаса стало известно от освобожденных из плена в декабре 2019 года граждан Украины.

"Свыше двух лет представители органов оккупационной администрации РФ удерживали Владимира Черкаса в печально известной тюрьме "Изоляция" по обвинению в якобы "шпионаже и диверсиях", где над ним издевались, избивали и заставляли тяжело работать. После пыток у Владимира ухудшилось самочувствие - возникли проблемы с сердцем, гипертонические кризы приобрели хронический характер", - заявила Денисова.

Ему не оказывается надлежащая медицинская помощь, он лишен телефонной связи, встреч и переписки с родными и близкими, что, по словам Денисовой, является "нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на получение медицинской помощи, что гарантировано ст. 2, 3, 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод".

"У Владимира остались без родительского попечения 5 детей, трое из которых несовершеннолетние. Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер и руководству МККК в Украине содействовать оказанию медицинской помощи и освобождению Владимира Черкаса", - подчеркнула Денисова.