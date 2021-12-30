У полоненого в "ДНР" українця Черкаса проблеми із серцем, - омбудсмен

"Володимира Черкаса було незаконно захоплено 6 вересня 2017 року в Донецьку невідомими озброєними людьми. На тимчасово окуповану територію він поїхав через смерть батька і наміри вивезти хвору матір", - йдеться в повідомленні.

Про точне місце знаходження Черкас стало відомо від звільнених з полону в грудні 2019 року громадян України.

"Понад два роки представники органів окупаційної адміністрації РФ утримували Володимира Черкаса у сумнозвісній в'язниці "Ізоляція" за звинуваченням у нібито "шпигунстві та диверсіях", де над ним знущалися, били і змушували важко працювати. Після тортур у Володимира погіршилося самопочуття - виникли проблеми з серцем, гіпертонічні кризи набули хронічного характеру", - заявила Денисова.

Йому не надається належна медична допомога, він позбавлений телефонного зв'язку, зустрічей та листування з рідними та близькими, що, за словами Денисової, є "порушенням права на життя, свободу та особисту недоторканність, на отримання медичної допомоги, що гарантовано ст. 2, 3, 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод".

"У Володимира залишилися без батьківського піклування 5 дітей, троє з яких неповнолітні. Звертаюся до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги та звільненню Володимира Черкаса", - наголосила Денисова.