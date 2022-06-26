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За полоненого 50 тисяч гривень. В Енергодарі окупанти заробляють на викраденні людей

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Енергодар, Неділя 26 червня 2022 15:44
За полоненого 50 тисяч гривень. В Енергодарі окупанти заробляють на викраденні людей Фото: в Енергодарі окупанти викрадають людей заради грошей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові в тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) викрадають мирних жителів заради грошей. За звільнення полонених вимагають до 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Дмитра Орлова в Telegram.

"Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь-яким приводом людини - 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або їх родичам", - зазначив він.

Орлов додав, що в останні тижні такі випадки значно почастішали. В день повідомляються по 2-3 викрадення.

Крім того, російські бойовики викрадають активістів та працівників Запорізької АЕС. В полоні окупантів знаходиться більше сотні жителів Енергодара та найближчих сіл.

Полонених утримують тижнями та катують, щоб отримати інформацію про приховану зброю, спільників, вимагають зізнатися у "протиправній діяльності".

"Рашистам насправді байдуже, яку позицію займає ув’язнена людина, ким працює і чи взагалі брала учать в самообороні Енергодара. Це просто привід. Якщо хтось потрапив під їх жорна, то вийти на волю без моральних, фізичних або матеріальних втрат вдається вкрай рідко", - пояснив мер.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти викрали проректора державного університету.

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